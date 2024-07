“Hemos estado más de un año y medio para decir lo que finalmente se ha dicho, y celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave como un delito de lesa humanidad le hace daño no solamente a la presidenta de la República, sino que también le hace daño al país. Por ello es importante recuperar la calma y recibir algún tipo de satisfacción en este tema”, indicó Campos.

Campos también se refirió al argumento de la Fiscalía para archivar el delito de genocidio contra Boluarte. “Es una resolución larga, pero lo esencial es que lo dicho por la Fiscalía lo pudo haber comentado cualquier ciudadano de a pie antes de iniciar esta investigación”.

Ante ello, Campos dio una explicación sobre la acusación de genocidio. “Un genocidio es el acto letal contra un grupo, por lo que es, no por lo que hace, entonces resulta siendo evidente que lo que vimos fueron manifestaciones violentas que activaron el deber constitucional de controlarlas. Es por ello que todas las acciones se tienen que investigar antes de iniciar una investigación contra la presidenta, pero el genocidio fue una locura, nunca tuvo sentido”, explicó.

Al ser consultado sobre la continuación de la investigación por homicidio, Campos afirmó que no se trata de evitar que investiguen a la presidenta y destacó que Boluarte se sometió de manera inmediata a la investigación, pero sostuvo que esta no debió existir, ya que no se determinaron responsabilidades.