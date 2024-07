El Ejecutivo publicó el domingo la Ley No 31572 que establece modificaciones a la Ley del Teletrabajo, respecto de los derechos y deberes de los trabajadores. La propuesta del Congreso el tiempo no laborado en razón a cortes de luz o falta de servicios de internet no puede ser motivo de descuento en las remuneraciones, ni objeto de recuperación posterior.