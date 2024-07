– La Contraloría General de la República detectó que la EPS SEDACUSCO S.A contrató a un consultor para que elabore el expediente técnico para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado Querohuasi del distrito de Andahuaylillas en la provincia de Quispicanchi, sin observar el cumplimiento de las normas técnicas, lo que ocasionó que la obra presente deficiencias cuando era ejecutada. El Informe de Control Específicos a hechos con Presunta Responsabilidad N° 017-2024-2-3471-SCE refiere que funcionarios de la entidad solicitaron la contratación del servicio de consulto- ría que elaboró el expediente; sin embargo, los términos de referencia (TDR) no consideraron la descripción del perfil y/o requisitos del personal calificado que con- formaría la propuesta del consultor. Además, la fase de selección se realizó con una sola cotización y se adjudicó la buena pro a pesar de que no se acreditaron los requisitos de los TDR. Luego, durante la ejecución del servicio, el consultor entregó el expediente fuera del plazo, hecho que no fue advertido por la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y la oficina de Formulación y Planificación, ya que no informaron al área correspondiente para el cálculo de las penalidades. A pesar de no cumplir con el tiempo de entrega, otorgaron la conformidad pese a que no se emitió opinión técnica definitiva y sin contar con la revisión y evaluación del comité técnico. Sumado a ello, viabilizaron el pago sin contar con la aprobación respectiva conforme se establecía en los TDR. Respecto al expediente técnico, el componente del sistema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), conforme a la norma OS.090 debió ser elaborado y autorizado por un ingeniero sanitario en coordinación con otros profesionales; sin embargo, no se consideraron a dichos especialistas en los TDR. Los resultados del informe fueron comunicados a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones penales contra los tres funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos del presente informe. Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Servicio de Control y portal institucional www.gob.pe/ contraloria en aras de la transparencia y acceso a la información.