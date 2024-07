4. Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la cooperativa con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

5. Construir medidas cautelares contra bienes de la cooperativa.

Usuarios llegaron a las oficinas de Quillacoop para pedir información

En tanto, en las oficinas de Quillacoop, un grupo de personas usuarios de esta cooperativa se encuentran de que le ofrezcan algún tipo de información.

“Esto me sorprende. Desde que tengo uso de razón conozco esta cooperativa y cómo ha funcionado. Nosotros como empleados hemos sacado préstamos y todo. No tengo tanto dinero, pero como aportante he venido a pagar una deuda, pero me sorprende que estaba cerrado”, manifestó uno de los ciudadanos.