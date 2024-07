Chery, la reconocida marca automovilística china líder en exportaciones por 21 años consecutivos, presenta una oportunidad única para los amantes de los vehículos SUV en Perú. La marca lanza una oferta exclusiva para todos los que quieran maximizar su ahorro, ofreciendo GLP gratis en dos SUV ideales para las rutas complejas y el tráfico de nuestro país: la Chery Tiggo 2 Pro y la Tiggo 4 Pro, ambas con transmisión mecánica. Esta promoción imperdible estará disponible hasta el 31 de julio y/o hasta agotar stock.

Además del gran beneficio del GLP gratis, ambos modelos cuentan con precios especiales. La Tiggo 2 Pro está disponible desde $12,790 o S/48,602, e incluye un bono de hasta $1,000 o S/3,800. La Tiggo 4 Pro se ofrece desde $14,990 o S/56,962,e incluye un bono de hasta $15,000 o S/5700 con Santander Consumer.

¿Qué es el GLP y Cuáles son sus Beneficios?

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es una opción de combus- tible alternativo que se desta- ca por su eficiencia y menores costos en comparación con la gasolina tradicional. Su com- bustión más limpia genera me- nos residuos y depósitos en el motor, prolongando la vida útil del vehículo. Además, es eco amigable, emitiendo menos dió- xido de carbono (CO2) y otros contaminantes, lo que contri- buye a la reducción de la huella de carbono y mejora la calidad del aire. Es una solución efec- tiva para ahorrar dinero en las condiciones de tráfico pesado de las ciudades del Perú y su me- nor impacto ambiental se refleja en menores costos operativos y de mantenimiento, siendo ideal para quienes buscan optimizar sus ingresos diarios.

Chery Tiggo 2 Pro: Innovación y Estilo Deportivo

La Tiggo 2 Pro se distingue por su apariencia deportiva y su interior moderno, siendo una opción versátil y equipada con la última tecnología. Esta SUV mecánica cuenta con un motor de 1.5 litros Euro VI, ofreciendo 107 Hp y un torque de 140 Nm, garantizando un rendimiento óptimo en cualquier terreno. En- tre sus características exterio- res, la Tiggo 2 Pro incluye luces LED de iluminación diurna, faros halógenos delanteros y aros de 16 pulgadas. Su interior combi- na elegancia y funcionalidad con asientos de tela y eco cuero, y un volante multifunción forrado en cuero. La tecnología también es protagonista en este mode- lo con una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con An- droid y Apple CarPlay, además de Bluetooth para manos libres. En términos de seguridad, la Tiggo 2 Pro está equipada con airbags delanteros y laterales, frenos ABS + EBD, asistente de arranque en pendiente, cáma- ra y sensor de retroceso, entre otros.

Chery Tiggo 4 Pro: Lujo y Seguridad en un Solo Vehículo

Para quienes buscan lujo y seguridad, la Tiggo 4 Pro es la elección perfecta. Esta SUV de 5 pasajeros presenta un diseño sofisticado con una parrilla frontal hexagonal de diamante y luces LED de iluminación diurna, destacando una estética moderna y elegante. Las luces traseras LED y los aros de aleación de 17 pulgadas complementan su diseño refinado. En el interior, la Tiggo 4 Pro ofrece una cabina estilizada con asientos de ecocuero, perfecta para un viaje cómodo y seguro. Equipa- da con un motor de 1.5 litros y 4 cilindros, el vehículo proporcio- na una potencia de 114 KW y un torque de 143 Nm, disponible en versión mecánica. La tecnología en la Tiggo 4 Pro incluye una consola central flotante de 10.25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, junto con puertos USB y conectividad Bluetooth. Además, el sistema de sonido cuenta con 6 parlantes, incluyendo 2 tweeter para una experiencia auditiva superior. En cuanto a seguridad, la Tiggo 4 Pro está equipada con bolsas de aire frontales y laterales, sistema TPMS de control de presión de neumáticos, frenos ABS, control de estabilidad ESP y sistema de frenado de emergencia EBA, garantizando la máxima protección para con- ductor y pasajeros.

Beneficio del Ahorro con GLP en Rutas Complejas y Tráfico

El uso de GLP no solo significa un menor costo de combustible, sino también un ahorro significativo en las rutas complejas y el tráfico pesado que caracterizan a muchas ciudades peruanas. Con GLP, los conductores pueden experimentar una reducción en sus costos operativos diarios, lo que resulta crucial para aquellos que manejan lar- gas distancias o en condiciones de tráfico denso. Este ahorro es especialmente importante en un contexto donde cada sol cuenta, permitiendo a los conductores maximizar sus ganancias y reducir sus gastos operativos.

La promoción de GLP gratis en las SUV Tiggo 2 Pro y Tiggo 4 Pro tiene validez a nivel nacional, permitiendo a los clientes de todo el país aprovechar esta oferta exclusiva ya que la marca se encuentra presente en las siguientes ciudades del Perú: Lima (Surco, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Los Olivos, La Molina, San Isidro, Independencia, San Miguel), Cajamarca, Cusco (San Sebastián), Piura (Sullana, Talara), Tumbes, Lambayeque, Chiclayo, San Martín (Tarapoto), Junín (Huancayo), Callao, Arequipa, La Libertad (Trujillo), Áncash (Chimbote). Adicional- mente, los nuevos clientes pue- den hacer valer su garantía de motor de por vida en la red a nivel nacional aprovechando que la marca cuenta con un amplio stock de repuestos y técnicos capacitados y certificados por Chery.

Chery, líder en exportaciones automovilísticas por 21 años, lanza una promoción exclusiva en Perú: GLP gratis en las SUV Tiggo 2 Pro y Tiggo 4 Pro hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Estas SUV combinan ahorro en combustible con precios especiales y bonos atractivos, ofreciendo características avanzadas y seguridad. Esta oferta representa una oportunidad ideal para quienes buscan optimizar sus costos y disfrutar de una conducción eficiente y cómoda en las rutas complejas y el tráfico pesado de las ciudades peruanas.

Para términos y condiciones puedes ingresar a https://www. chery.com.pe/terminos-y-con- diciones/ o comunícate con tu concesionario Chery autorizado.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automo- triz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha es- tablecido un equipo global de I+ D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Hasta ahora, Chery ha exportado sus vehículos a más de 80 países y regiones, con casi 9,4 millones de usuarios en todo el mundo, ocupando el primer lugar en el número de vehículos exportados desde China

|durante 18 años consecutivos. Para más información ingresar en https://www.chery.com.pe/

Sobre Astara: the Open

Mobility Company

Somos una empresa de movilidad, con un enfoque centrado en las personas, comprometida con la sostenibilidad.

Con una facturación de 5.200 millones de euros a nivel global en 2023 y un equipo diverso de 3.000 personas, cerca de 50 nacionalidades, 19 países en 3 continentes (Europa, Latinoamérica y Sudeste Asiático), As- tara pone a disposición de sus clientes un completo ecosistema de movilidad con servicios de compra, suscripción, carsharing y asesoría. Todo ello respalda- do por la inteligencia de datos y apoyado por la plataforma As- tara.

En Perú está presente hace más de 18 años, como impor- tador y representante exclusivo de 7 marcas automotrices.

MOVE. IT’S YOUR RIGHT.

Para más información sobre Astara, visite: www.astara.com

