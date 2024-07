La Contraloría General identificó 119 funcionarios de entidades públicas en la región Cusco con presuntas responsabilidades penales, civiles, Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y administrativas entidad por hechos irregulares, durante el primer semestre del 2024. Dichas acciones ocasionaron perjuicio económico al Estado por S/ 2 972 814. El gerente regional de control de Cusco, Joel Rodríguez Paz, presentó el Informe de Gestión del Primer Semestre 2024 y próximas acciones de control. Detalló que de los informes de auditoría de cumplimiento y servicio de control específico se identificaron presunta responsabilidad administrativa en 80 funcionarios y servidores públicos, 21 responsabilidades civiles, 60 penales y 29 con PAS de la Contraloría. Principales informes posteriores Entre los in- formes de control posterior publicado en el Buscador de Informes de Servicio de Control destacó el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 011-2024-2-0189- AC que identificó un potencial perjuicio por S/ 106 451 y un perjuicio económico de S/ 79 088 en la elaboración del expediente técnico y ejecución para el mejoramiento de acceso vial al monumento arqueológico de Pisaq, en la provincia de Calca, por presuntas irregularidades de nueve funcionarios y servidores del Proyecto Especial Plan Copesco. De igual manera, el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 013-2024-2-4501- AC identificó un perjuicio de S/ 167 700 al Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva (Plan MERISS) por irregularidades en la adquisición, recepción y conformidad de tuberías y anillos de caucho para la mejora y ampliación del sistema de riego en los distritos de Ocobamba y Yanatile, provincias de La Convención y Calca. Otros servicios relevantes son el Informe de Control Específico N° 037-2024-2-0622-SCE y Informe de Control Específico N° 044-2024-2-0622- SCE, en los cuales la Contraloría General identificó perjuicio de S/ 444 887 en la empresa pública Electro Sur Este SAA por no cobrar penalidades a dos empresas contratistas que ejecutaron obras fuera del plazo contractual. Dos funcionarios tienen presunta responsabilidad civil. Control simultáneo Asimismo, se informó que la Contraloría General emitió un total de 868 informes de control en Cusco, de los cuales 135 corresponden al control posterior. De estos, dos fueron auditorías de cumplimiento, 54 servicios de control específico, y 79 acciones de oficio posterior. En tanto, se emitieron 733 servicios de control simultáneo, de los cuales se identificaron 2447 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a las entidades públicas para que adopten las medidas correcti- vas que correspondan. Sin embargo, en 1229 (50%) situaciones adversas no se adoptaron acciones para corregirlas, otras 682 (28%) están en proceso, 24 (1%) fueron desestimadas y 512 (21%) observaciones fueron resueltas. Agen- da de control en Cusco Para los próximos meses, la Entidad Fiscalizadora Superior realizará servicios del control simultáneos en diferentes obras como la construcción de carreteras entre las provincias de Chumbivilcas y Canas. Se verificará la ejecución del mejoramiento del servicio de agua para riego en las comunidades del distrito de Ancahuasi (Anta). De igual forma, en las comunidades del distrito de Espinar (Espinar). Además, se comprobará la correcta ejecución de los servicios de agua potable, alcantarillado y la instalación de planta de tratamiento de aguas residuales en el distrito de Maranganí (Canchis). Visítanos en: Twitter: @ContraloriaPeru Flickr: flickr.com/fotoscontraloriaperu/ Facebook: Contraloría Perú Instagram: @contraloriadelperu YouTube: ContraloriaTV TikTok: @contraloriaperu Cusco, 11 de julio de 2024 Gerencia de Comunicación Corporativa