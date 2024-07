La Contraloría General identificó a 15 exfuncionarios y servidores del Seguro Social de Salud (EsSalud) que evaluaron y validaron la designación de cinco exdirectivos que no cumplían con el conocimiento ni la experiencia requerida para asumir el cargo, situación que habría afectado el proceso de incorporación de directivos públicos a la entidad, durante el periodo del 24 de junio de 2019 al 6 de julio de 2023.

Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, quien fue designado y ejerció dicho cargo del 04/10/2022 hasta 06/01/2023, siendo licenciado en traducción e interpretación en alemán y francés, y contando con un título técnico en Ciencias Publicitarias. Durante la auditoría, se constató que no cumplía con el perfil al momento de su designación porque no acreditó contar con los programas de especialización requeridos. El certificado de Maestría en Dirección y Administración de Empresas (MBA) con especialización en Gestión Pública que presentó no figura ni en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ni en la plataforma de Grados y Títulos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Durante los tres meses que laboró en EsSalud, percibió S/ 51 872.