Esta enfermedad causó una depresión en la mamá de Jazmín, Sra. Silvia Calizaya. “Yo pensé lo peor, no sabía lo que se me venía y no sabía cómo explicarle a mi hija”, pero gracias al soporte emocional y médico que su hija recibió, inició el tratamiento de manera inmediata.

“Apenas se dio el diagnóstico, Jazmín recibió quimioterapia dos veces por semana, luego en el 2023 a inicios de 2024, este tratamiento fue ambulatorio, completando con éxito toda la terapia. Luego de unos análisis, se comprobó que su médula ósea estaba libre de leucemia”, declaró la doctora Ana Álvarez.

Dada de alta y su sueño es ser doctora

Tras superar la enfermedad, Jazmín, muy emocionada, comentó que su sueño es ser doctora; y tener la especialidad de hematología para curar a más niños con cáncer. Luego de tocar la campana, bailó al lado de su familia como reflejo de su alegría.