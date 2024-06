¿QUIERE SER PRESIDENTE OTRA VEZ?

Tal como lo hizo hace unos días Alberto Fujimori, el vacado expresidente Pedro Castillo, que cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022, anunció desde una celda en la Diroes su afiliación a un partido político inexistente, denominado ‘Todo con el Pueblo’, que él mismo impulsa.

Sin embargo, este partido no figura como inscrito en el directorio de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones ni como inscrito, ni en proceso de inscripción.

“Todo con el Pueblo. Nada sin ti. Volveré y seremos millones”, reza una imagen adjunta a la publicación compartida en su red social X (antes Twitter), en el que se pudo apreciar la ficha de afiliación política que lleva consignados sus datos, firma y el sello correspondiente.

Aunque la agrupación difícilmente logre solicitar su inscripción como partido antes del próximo 12 de julio, fecha límite para que los candidatos a las elecciones primarias se afilien a un partido inscrito o en vías de inscripción, según precisaron especialistas en derecho electoral.

No obstante, Castillo no cuenta hasta el momento con impedimento legal para postular al Congreso en las elecciones del 2026, ya que no tiene sentencia judicial en primera instancia ni inhabilitación del Parlamento para ejercer la función pública.