“No está demostrado científicamente ese contagio a través de los productos avícolas, llámese carne, huevo, no está demostrado. Por otro lado, el virus es uno que se afecta rápidamente con la temperatura, entonces nosotros debemos asegurarnos por precaución, sabiendo que no hay ese riesgo, no está demostrado, no hay ese riesgo, pero por precaución todo cocerlo adecuadamente, pero no afecta nada el consumo”, señaló.

En coordinación con el Ministerio de Salud, Pastor informó que se están llevando a cabo intervenciones en mercados y comercios locales a través de campañas de prevención y sensibilización dirigidas a los trabajadores y la población. Estas campañas incluyen la importancia de conocer el origen de las aves, la desinfección de corrales y otros aspectos relacionados con la crianza.

Además, instó a la población a reportar cualquier sospecha de influenza aviar al Senasa, para que las autoridades puedan intervenir oportunamente. Los reportes pueden hacerse a través del número de WhatsApp 946 922 469 y el correo electrónico reporta.peru@senasa.gov.pe