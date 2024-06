“Tienes que hacer eso, te van a chancar más. Lo que digo es que tú no has sido, entonces, hay que ver quién ha sido. La Fiscalía, al toque, sacó un comunicado y dice: ‘Nosotros no hemos sido’”, dice Castañeda a Harvey Colchado.

“Eso es lo que yo le ex- pliqué. Ella ya entendió… ahora ya no es enriquecimiento, ahora es cohecho. Entonces, ¿quién es tu enemigo? ¿Quién está pensando en eso de ampliar? No se contentan y amplían, amplían, amplían. ¿Quién es tu enemigo? Pero lo que pasa es que yo no tengo nada, no chocas con tu gente, no chocas con Marita, no chocas con nadie”, le dice Castañeda a Colchado.