El familiar de la mujer detenida agregó que los carteles colocados en los postes camino a la loza donde estuvo la presidenta fueron puestos por otras personas en la madrugada y no por los vecinos.

A Jenny la liberaron con la condición de que no hable a la prensa. Lo vi como una amena- za. La sacaron por la parte de atrás de la comisaría como si ella hubiera hecho algo malo. Tiene las manos con moretones y está asustada. No quiere declarar porque los policías la amenazaron”, señalaron a este medio.

Jenny Surichqui, obrera que fue detenida por protestar contra la presidenta Dina Boluarte durante una actividad en Villa María del Triunfo, fue liberada bajo la condición de no declarar ante la prensa, según declararon familiares de la mujer a La República.

Cabe señalar que la participación de Dina Boluarte en esta actividad no se informó a la prensa a tiempo. Las redes sociales de la Presidencia de la República publicaron el comunicado de la campaña contra el friaje en Ticlio Chico solo un par de minutos después de que esta haya iniciado.

“Nadie ha salido a respaldar a esta presidenta en Ciudad de Gosen. Según ella es presidenta, pero para el pueblo y para todo el Perú, ella es una asesina porque nadie la quiere aquí, viene a entregarnos frazadas y eso no queremos”, indicó una de las mujeres.

Ministro Demartini negó protestas en actividad de Dina Boluarte

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini negó que la actividad de la presidenta en Villa María del Triunfo se haya detenido por protestas de los vecinos.

Desde Chiclayo, exhortó a los medios de comunicación a no “malinformar” a los ciudadanos y aclaró que la actividad se realizó con total normalidad y que se vivió un “bonito momento”.

“No hubo ningún tipo de maltratato, no hubo ningún tipo de reacción adversar de parte de la comunidad. (…) Yo creo que no hay ninguna agresión, no hay ninguna voluntad de agresión. Más bien, agradeciendo a la población de Villa María y a la población de Ticlio Chico”, declaró para Canal N.