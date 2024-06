Durante una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General detectó que funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ocasionaron un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 3.2 millones al otorgar irregularmente una subvención económica a 4106 artesanos y guías de turismo, quienes no cumplían con los requisitos para acceder a dicho apoyo del Estado. El periodo auditado comprende desde el 1 de julio del 2023 hasta el 31 de enero del 2024.

Sin embargo, durante la revisión del Padrón de beneficiarios del bono de los S/ 800, la Comisión Audi- tora evidenció que 2834artesanos y 1272 guías de turismo (4106 beneficiarios en total) ya habían percibido otras subvenciones económicas del Estado por montos mayores en los programas “Somos artesanía” y “Turismo emprende” de dicho sector, por lo cual no les correspondía recibir una nueva ayuda económica en el 2023.

Los auditores comprobaron que 1123 artesanos recibieron previamente S/ 5000 cada uno como par- te de la estrategia “Somos artesanía”, entre los años 2021 y 2022, para reactivar y promover la actividad artesanal, lo que significó un desembolso de S/ 898 400. Es más, se ha advertido que 47 de estos beneficiarios no cumplieron con su compromiso de presentar sus respectivas rendiciones de cuenta del dinero recibido (S/ 235 mil en total) por lo cual la Procuraduría Pública del Mince- tur les había iniciado acciones legales, situación que tampoco fue advertida oportunamente por los funcionarios del sector, no obstante, fueron incluidos irregularmente como beneficiarios de la subvención económica de S/ 800 que no les correspondía recibir.