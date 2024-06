“Nos haremos fuertes de local porque la altura te da un plus extra”

“El equipo que sea agresivo, a veces no se puede, trato que el equipo esté ordenado, que sepa dónde presionar. Me gusta estudiar mucho el rival, saber en qué zona le podemos hacer daño, hay que trabajar para eso. También hay que hacerse fuerte de local porque la altura te da un plus extra, y más allá de eso, la localía siempre hay que hacerla respetar”.