El martes 11 de junio, la Selección Peruana partió de su hotel de concentración en Lima hacia el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, rumbo a Filadelfia, Estados Unidos, donde disputarán su último amistoso contra El Salvador como parte de su preparación para la Copa América 2024, donde compartirán grupo con Argentina, Canadá y Chile. Sin embargo, Renato Tapia no se unió a sus compañeros en el viaje y posteriormente explicó el motivo. El mediocampista, por medio de sus redes sociales, manifestó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no proporcionó el respaldo necesario para garantizar la protección de su integridad física ante posibles lesiones, incumpliendo con la promesa que el titular de la FPF, Agustín Lozano, le había hecho.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo de todos, una responsabilidad para la cual siempre se ha preparado con el fin de representar a su país. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.