La encargada de sub gerencia de Comercio, Marcados y Policía Municipal, Lic. Roxana Rojas, indicó que el objetivo de este trabajo que realiza la comuna jeronimiana es certificar que la inocuidad de los productos que se expenden los más de 2 mil comerciantes, que vienen de diferentes puntos de la región del Cusco a expender sus productos y estos no causen daño a la salud de los usuarios que llegan hasta Vinocachon.

La Municipalidad Distrital de San Jerónimo, liderada por el alcalde Prof. Maximo Rimachi Morales, continúa garantizando la calidad de los servicios prestados a los usuarios por parte de los comerciantes del distrito. Cumpliendo las normas sanitarias, a través de gerencia de Desarrollo Económico Local y la sub gerencia de Control Sanitario, realizarán la campaña de limpieza general del Mercado de Vinocanchon, principal centro de bastos de la provincia del Cusco.

Del mismo modo, señaló que esta actividad no solo beneficiará a comerciantes y consumidores, sino, también, a los vecinos y comercios de los alrededores, ya que contarán mejores condiciones de salubridad.

Según en cronograma establecido, la limpieza durará hasta el 22 de junio y la municipalidad garantiza que se respeten los tiempos establecidos para que la economía de los comerciantes no vea perjudicada. Igualmente, recalcar que las calles que ocuparán los expendedores serán: Llocllapata, Ramón Castilla, Agricultura, Lima y Clorinda Matto de Turner. Sobre la transitabilidad vehicular, se ha coordinado con la gerencia de Transito, Transporte y Vialidad de la Municipalidad del Cusco y se dará la facilidad a todos los conductores para que no tengan problemas en la circulación para no generar tráfico.