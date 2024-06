Un hecho insólito acaba de ocurrir en la Selección de Bolivia. Moisés Paniagua, una de las joyas del fútbol altiplánico y que iba a viajar a la Copa América 2024 como invitado, fue desconvocado porque uno de sus padres no pudo completar con los trámites exigidos para el visado.

A través de un comunicado, la Federación Bolivia de Fútbol (FBF) informó que Paniagua no formará parte de la delegación para los encuentros amistosos ante Ecuador y Colombia y del torneo continental.

“La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América”, indica la primera parte de la misiva.

“La FBF y el Cuerpo Técnico lamentan no contar con este joven talento nacional en este importante torneo continental”, complementó la FBF en su comunicado.

¿Quién es Moisés Paniagua?

Moisés Paniagua tiene 16 años y juega en el primer equipo de Always Ready. El delantero debutó en el 2022 y, desde ese entonces, lleva disputados 53 encuentros como profesional, anotando seis goles y dando dos asistencias.