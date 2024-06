El organismo determinó que al menos uno de los certificados presentaba información falsa. En su CV, Quiñones había indicado que laboró en la empresa Chicharrones del Inca, no obstante, este dato fue refutado por los dueños de ese lugar. “El señor Pierre Óskar Quiñones Balarezo… no ha trabajado en nuestro establecimiento en el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2015 al 28 de abril de 2016”, indicaron.

En consecuencia, la Contraloría concluyó que, al no validarse el certificado de trabajo de este establecimiento, Quiñones no cumplía con los seis años de experiencia laboral requeridos en los términos de referencia de su contratación, y no debió obtener el empleo.

Al respecto, el MIDIS explicó a Punto Final que ellos no eran los responsables de tal problema. Aseguraron que habían solicitado información a la empresa de comida y no obtuvieron respuesta. Además, sostuvieron que en su momento no se fiscalizaron los contratos de Quiñones porque la revisión a todos los contratos en el ministerio se hace de forma aleatoria, según norma vigente. Asimismo, expresaron que el ente encargado de sancionar a los proveedores que contratan con el ministerio es el Tribunal del OSCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y no ellos.