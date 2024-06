El destino de Christian Cueva (32 años), uno de los pilares de la Selección Peruana en los últimos años, pende de un hilo mientras Jorge Fossati aguarda con cautela antes de tomar una decisión final. El volante trujillano, clave en las Eliminatorias para los Mundiales de 2018 y 2022, enfrenta un momento crucial que definirá su presencia en la próxima Copa América. Consciente de la importancia de ‘Aladino’ en el esquema de juego peruano, Fossati ha decidido esperar hasta el último momento, para decidir su inclusión en la lista definitiva para el torneo continental, con la confianza de que el futbolista puede sumar a la plantilla.

La situación es clara: Cueva viajará el martes con el grueso del plantel de la selección rumbo a Estados Unidos, para disputar un amistoso contra El Salvador, así como también en la participación de la Copa América. No obstante, el último partido, previo al torneo, no será solo una preparación más, sino una prueba decisiva para el jugador, quien no ha jugado de manera oficial desde octubre del año pasado.