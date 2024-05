Kike Enciso: “Ojos de Sudamérica es un proyecto que tengo en mente desde hace 10 años o más. Mi sueño es recorrer toda Sudamérica en moto; conocer personas, costumbres, tradiciones, problemáticas sociales y diferentes formas de vivir, que aunque estemos separados por fronteras creo que somos más parecidos de lo que creemos.“

Crucé el ESTRECHO DE MAGALLANES para llegar a USHUAIA | CAP #16 | OJOS DE SUDAMERICA

En Rio Gallegos conocí a otros locos como yo que viajan en moto, con los que pasaría navidad en el fin del mundo, después de un recorrido entrando y saliendo de Argentina pasando por Chile.

de Buenos Aires a USHUAIA por la RUTA 3 – Parte 1 | CAP #15 | OJOS DE SUDAMERICA

Salí de Buenos Aires con el objetivo de llegar a uno de los lugares míticos para los viajeros, Ushuaia. Yendo por la Ruta 3 conocí varias ciudad bonitas, pero también tiene peligros a tener en cuenta.

de PARAGUAY a BUENOS AIRES, punto de partida rumbo a USHUAIA | CAP #14 | OJOS DE SUDAMERICA

Despues de un par de meses en Paraguay, era hora de partir, ahora con dirección a Buenos Aires. Esperaba mucho estar en esta ciudad, asi que la recorrí lo más que pude. Y por si fuera poco, Buenos Aires, sería el punto de partida hacía un nuevo reto en el proyecto, llegar a Ushuaia en moto.

Sufrí un ACCIDENTE en MOTO antes de salir de Asunción | CAP #13 | OJOS DE SUDAMERICA

Vuelvo a Asunción para conocer más todos los atractivos y la historia de Paraguay, todo espectacular, hasta que pasó algo que casi frena el viaje.

Casi NO ENTRO a PARAGUAY para ir a ver el PARTIDO contra PERÚ | CAP #12 | OJOS DE SUDAMERICA

Salgo de Santiago del Estero con dirección Ciudad del Este, para qué? Para ir al estadio y ver el partido de Paraguay vs Perú, pero en el camino pasarían cositas, y aprovechando que ya estaba en Ciudad del Este fui a conocer las Cataratas de Iguazú pasando por la triple frontera.

FOLCLORE ARGENTINO, la Fiesta de la Abuela en LA BANDA – SDE | CAP #11 | OJOS DE SUDAMERICA

Con mucha tristeza me despedí de Salta, sobretodo por las personas que conocí y con las que compartí conversaciones increíbles y viajes memorables. Partía a Santiago del Estero, a la Fiesta de la Abuela, dato que me lo pasó una amiga mochilera que conocí en Purmamarca, me dijo “si te gustan las fiestas folclóricas, con bandas y piso de tierra, ve a Santiago, a la fiesta de la abuela”.

PROTESTAS camino al CERRO DE 14 COLORES y Salta LA LINDA | CAP #10 | OJOS DE SUDAMERICA

Llegué a Argentina en un momento tenso, especialmente en Jujuy, la docencia jujeña y los pueblos originarios se venían manifestando. Me advirtieron de que no iba a poder llegar a Humahuaca por los cortes en la carretera y en el mejor de los casos esperaría 1 o 2 horas para que me dejen pasar, y así fue, me tocó esperar, aproveché esos momentos para conversar con las personas que se estaban manifestando, y claro que tenían todo el derecho de hacerlo. Este es nuestro continente, una lucha constante. Después de visitar las quebradas en el norte de Jujuy, me dirigí a Salta, donde conocería a personas increíbles con las que recorrería la ciudad y un poco más.

Si vas a ARGENTINA en moto, no olvides el SEGURO | CAP #09 | OJOS DE SUDAMERICA

Tarija fue la última ciudad que visitaba en Bolivia antes de entrar a Argentina. Todo el camino maravilloso sin inconvenientes hasta que nos pidieron los documentos en la frontera. Se nos olvidó comprar el seguro para transitar en Argentina y no nos dejaron pasar, entonces que tuvimos que ir a Bermejo, el pueblo en la frontera, para conseguir este seguro.

Llego a TARIJA con la mano LESIONADA | CAP #08 | OJOS DE SUDAMERICA

Salgo de Sucre, camino a Tarija, la última ciudad que visitaré en Bolivia, en la ruta todo iba perfecto, hasta que se me cruzaron 2 perritos y por esquivar terminé en el piso con la mano dañada, no sabía que hacer, porque estaba en una zona sin señal y a 80 km de Tarija.

Casi me QUEDO VARADO camino a SUCRE | CAP #07 | OJOS DE SUDAMERICA

Continuando el viaje por Bolivia, me tocaba salir de Samaipata rumbo a Sucre, sin saber que algo inesperado pasaría.

CAMBIO de PLANES y llego a SAMAIPATA, el TESORO de Bolivia | CAP #06 | OJOS DE SUDAMERICA

Después de pasar días bonitos en Cochabamba, partía rumbo a Santa Cruz, pero por consejo de otros viajeros cambié de planes y me quedé en Samaipata, un lugar que no tenía en mente visitar por desconocimiento, pero que luego de estar más de una semana, puedo decir que es un lugar hermoso. Es un pueblo tranquilo y con calles hermosas, además de todas las actividades que están cerca.

PROBLEMAS para conseguir GASOLINA en ruta LA PAZ a COCHABAMBA | CAP #05 | OJOS DE SUDAMERICA

Era momento de movernos, el siguiente destino sería Cochabamba. Partimos de La Paz sin saber que conseguir gasolina sería un problema constante. En Bolivia no nos venden gasolina a extranjeros si no tenemos un código que en teoría te lo dan en migraciones.

La FIESTA que PARALIZA La Paz – EL GRAN PODER | CAP #04 | OJOS DE SUDAMERICA

El 3 de junio se celebró la festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Sayuri Loza nos cuenta la historia y todos los elementos que forman parte y hacen tan importante a esta celebración en La Paz – Bolivia.

DERRUMBE en la famosa RUTA DE LA MUERTE en Bolivia | Cap #03 | Ojos de Sudamérica

No podía irme de La Paz, sin hacer la famoso Ruta de la muerte, acompañado de 3 amigos de la ruta, Celso, Carlos y Camilo. La ruta nos regaló todos los climas posibles, neblina, lluvia y sol aleatoriamente hasta llegar a Coroico.

Camino al SALAR DE UYUNI y ORURO me sorprende con FIESTA FOLKLORICA | CAP #02 | OJOS DE SUDAMERICA

Partí de La Paz con destino al Salar de Uyuni, sin saber que al pasar por Oruro me encontraría con una fiesta importante, estaban celebrando los 22 años de la declaración del Carnaval de Oruro como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con una entrada de danzas típicas hermosas.

DEJO TODO y me voy a RECORRER SUDAMERICA en MOTO | CAP 01 | OJOS DE SUDAMERICA

Por fin llegó el día en el que salí de Cusco, mi hogar, para comenzar a vivir el sueño que tengo desde hace muchos años, recorrer Sudamérica en moto.

