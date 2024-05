‘Nos tienen que dar la respuesta concreta de la no paralización de Chinchero y garantizar los recursos de su ejecución (…) Estamos pidiendo la presencia de la presidenta de la República, el contralor, presidente del Congreso y los ministros de Economía y Transportes y Comunicaciones’, dijo la autoridad regional.

Advertencia a Dina Boluarte desde Cusco

Salcedo Álvarez advirtió que, de no tener eco a la solicitud, podría generarse una ola de protestas en la región imperial. ‘Nosotros ya no garantizamos la paz social que puede verse al- terada en la región del Cusco. Considero que ella (Dina Boluarte) tiene la capacidad de tomar la decisión política para que esta obra no paralice’, agregó.

Este anuncio se dio luego de la sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, en la que participaron parlamentarios, representantes del consorcio que ejecuta la obra en Chinchero y el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto.

‘Lo que vemos es que una empresa ejecutora tiene información reservada y recién dan a conocer que el primer tramo del aeropuerto tiene deficiencias, que han tenido ampliaciones y modificaciones del expediente técnico. Hay un tira y afloje entre el Ministerio de Transportes, la empresa y la PMO (Oficina de Gestión de Proyectos coreana)que no garantiza la conclusión del aeropuerto’, concluyó el gobernador regional.