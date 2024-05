La bióloga Ruthmery Pillco, originaria de Cusco, enfatiza que la protección del medio ambiente debe basarse en tres fundamentos clave: la investigación científica, la colaboración con las comunidades y la educación ambiental. Gracias a la implementación de estos principios, logró ser galardonada con el prestigioso premio ‘Women of Discovery 2024’ otorgado por la organización WINGS WorldQuest.

El premio Woman of Discovery tiene como objetivo respaldar, elevar y crear una comunidad en apoyo a mujeres líderes visionarias que trascienden los límites de la ciencia, la exploración y la conservación. En el caso de Ruthmery, se reconoció su destacada labor como bióloga indígena en proyectos de preservación de la biodiversidad, llevados a cabo en las selvas de Costa Rica y Perú.

Al ser consultada sobre su reacción al recibir el premio, Ruthmery manifestó: ‘Fue una sorpresa enorme para mí. No sabía que me habían nominado, ya que generalmente son las instituciones las que proponen a los candidatos y yo no estaba al tanto’. Asimismo, expresó que considera este reconocimiento como un estímulo significativo para continuar su labor. Además, enfatizó que el galardón es un reconocimiento al tra- bajo en equipo, ya que las actividades que realiza las lleva a cabo junto a un grupo de personas que lidera.