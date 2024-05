El Presidente del Directorio de Caja Cusco, Econ. Raúl Velazco Huayhua, al hacer entrega del cheque correspondiente, agrade- ció la confianza de la ges- tión municipal y destacó el compromiso de la entidad con el desarro- llo local: “Este aporte a nuestra ciudad y al creci- miento del Cusco es el re- sultado de un sólido des- empeño financiero y una gestión responsable por parte del Directorio y la Gerencia Mancomunada. No habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de nuestros más de 3,600 colaboradores. Caja Cus- co ahora está presente en todos los departamentos del Perú con más de 139 agencias, y es fundamen- tal para nosotros apostar por el desarrollo de la edu- cación en nuestro país”,subrayó.

Con esta entrega, Caja Cusco reafirma su com- promiso con su único ac- cionista, la Municipalidad Provincial del Cusco, y su misión de promover pro- yectos que mejoren la calidad educativa de los jóvenes cusqueños, brin- dándoles mejores opor- tunidades de vida. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia el desarrollo sostenible y el bienestar de la co- munidad, consolidando a Caja Cusco como un ac- tor clave en el progreso de la región.