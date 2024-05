Un grupo de especialistas de este sector se enfocó en promover el sistema de crianza de las abejas, el cuidado que estas me- recen por su vital importancia y la obtención de la diversidad de productos, como factores de preservación del medio ambiente y desarrollo económico.

Épocas de floración y secas

La crianza es beneficiosa durante la época de lluvias, entre setiembre y abril, pero esta no debe ser irregular (aunque se atraviesa el cambio climático), tiempo en el que se aprecia la floración, una flora nectífera, se desarrolla la polinización, bastante importante incluso para para la agricultura y fruticultura.

En tiempos de escases de llu- vias, como a las que se ingresa, se debe tomar muy en cuenta la asesoría de los especialistas, según Heidi Sulla Cerro, zootecnista y residente del proyecto, se debe promover la reserva para evitar la desaparición de estos insectos himenópteros.

“Siempre les decimos que si vas a cosechar tienes que dejar reservas para la colmena, no tocar la cámara de cría para nada. Después de eso se les da frutas, plátano, cítricos, a eso se suma las tortas proteicas, y si no hay floración y la población está diezmada, se les brinda azúcar, agua y limón (jarabe). Se recalca que el alimento se les da cuando no hay y para su subsistencia”, subraya.

Suministran logística

Con las charlas más profundizadas, el proyecto considera la entrega de botas, overoles, mamelucos, caretas, guantes, ahumadores, palancas y cepillos desabejadores. Según Quiroga Nina, todo este trabajo tiene una inversión que supera los 13 millones de soles.