‘Vínculos directos, no hay, se presta en estos momentos a la subjetividad, pediría que no mancillemos nombres y honras y por el contrario vayamos a ver los resultados’ dijo Salcedo.

El gobernador argumentó que él no se encarga de revisar los documentos de los trabajadores y funcionarios; y aseguró que se está yendo a extremos al vincular a todos los profesionales con hechos suspicaces. Así mismo dijo que hay varios profesionales cusqueños trabajando en su gestión.

‘Yo no estoy para evaluar currículums y es ahí cuando la sub gerencia de Recurso Humanos, el Gerente General, tengan que asumir su responsabilidad’ añadió al tiempo de decir que no tiene nada que esconder.