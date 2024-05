El Informe de Control Específico señala, además, que la orden de servicio N° 03480-2023-S fue modificada mediante 2 adendas, siendo que la primera (7 de noviembre de 2023) no fue emitida de conformidad con la Directiva N° 001-2023-SG/ MC, al no evidenciarse un “hecho sobreviniente a la presentación de cotizaciones, no imputable a las partes” que sustente debidamente la inclusión de los espacios culturales Kuélap y Machu Picchu. Dichos espacios no fueron considerados inicialmente en la orden de servicio mencionada, pese a tener una gran afluencia de turistas que en conjunto superarían la concurrencia turística de los 21 espacios culturales seleccionados para el referido contrato, tal como se podía corroborar en los ingresos obtenidos por la visita a los espacios culturales del año 2022.