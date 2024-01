El conjunto argentino tenía en agenda al guardameta chileno Brayan Cortés, pero este continuará en las filas de Colo Colo. Así, depositó su interés en Pedro Gallese, por quien el club se contactó con su entorno hace dos semanas.

La operación no avanzó más desde ese diálogo, pero hasta el momento Estudiantes de La Plata no ha fichado aún al que será el responsable de la portería. Vale indicar que no es la única alternativa, debido a que la institución también ha indagado por Álvaro Montero, jugador del Millonarios de Colombia y que ha sido citado al seleccionado de su país.