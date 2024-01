Cierta preocupación ha dejado Cienciano en sus hinchas, luego de haber perdido los dos amistosos que disputó previo al inicio de la Liga1. Sin embargo, su entrenador Óscar Ibáñez, dijo sentirse tranquilo y confiado que su equipo llegará en buena forma al arranque del torneo.

«Estamos tranquilos, sabíamos que esto podía pasar, son partidos de preparación, de repente si hubiésemos hecho la fácil, por ahí buscábamos otro rival, o jugábamos entre nosotros, pero la idea era exigirse», manifestó el es- tratega de los rojos a los medios de prensa.

«Me hubiese quedado preocupado de repente si no hubiese visto progreso con respecto al partido anterior. Yo tengo muy claro en la cabeza 4 jugadas muy claras de gol, situaciones clarísimas, más otras dos o tres aproximaciones y si bien no nos gusta perder, el resultado en esta etapa no es el score, sino el progreso de los muchachos», continuó Ibáñez.