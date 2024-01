En la mañana, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, adelantó que ya se estaban iniciando las investigaciones por la agresión contra Boluarte, y señaló que “seguro se va a investigar y sancionar” a las dos mujeres que atacaron, el último sábado, con empujones y jalones de cabellos a la presidenta Dina Boluarte, pese a que fueron puestas en libertad por la Policía.

“La Fiscalía y la Policía investigan. El Poder Judicial juzga. Pero, lo que sí podemos decir es que así como ahora se va a sancionar, seguro, se va a investigar la agresión; debe suceder esto en todos los casos; no puede haber policías maltratados; no se puede apedrear a los policías; no se puede atacar; porque pareciera que, acá, en el Perú, a la Policía no se le respeta”, aseguró.