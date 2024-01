La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, anunció que, desde mañana, el Ministerio de Cultura inicia la venta de los boletos para visitar la llaqta de Machupicchu y los Caminos del Inka, a través de tuboleto.cultura.pe, con lo que los ciudadanos nacionales y extranjeros podrán programar sus visitas con anticipación al Patrimonio Mundial.

De esta manera, el sector Cultura continúa con el proceso de modernización, para acceder a los sitios arqueológicos y museos del país.

‘Quiero anunciar que ese sábado 20, se empieza a vender por la plataforma de tuboleto. cultura.pe, las entradas para visitar Machupicchu. Mil boletos se seguirán vendiendo de manera presencial en Machupicchu Pueblo, donde también accederán a la plataforma para emitir las entradas’, expresó.

La ministra agradeció el respaldo del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo y a las autoridades de la Unidad de Gestión de Machupicchu, ante la necesidad de mejorar el sistema de venta de entradas a los sitios arqueológicos y museos del país.

‘Se realizó una convocatoria abierta ante la necesidad de tener una plataforma de venta de boletos y la mejor propuesta fue la elegida. No podíamos continuar con la plataforma de la DDC Cusco, porque no es segura. Necesitaba una reactivación. No se había renovado desde hace 10 años y no tiene respaldo de información’, acotó.