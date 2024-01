Este miércoles, Jorge Fossati fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Peruana y explicó cuáles serán sus pasos a seguir de cara al objetivo de clasificar al Mundial 2026.

«Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices», afirmó Fossati en conferencia de prensa.