Un informe enviado por el Congreso a Perú21, obtenido por solicitud de Transparencia, así lo confirma. Si bien este 2023 aún no acaba, los partidos políticos, entre ellos Perú Libre, están obligados a reportar ese descuento realizado a sus trabajadores en su Información Financiera Anual (IFA), que enviarán al cierre de esta gestión a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Ha sido un recorte directo al bolsillo de los empleados. De enero a noviembre de este año, el Congreso ha descontado por planilla los sueldos de un grupo de 54 trabajado- res de la bancada de Perú Libre —entre congresistas, asesores, coordinadores y personal técnico— por un monto que alcanza los S/157 mil. Este dinero ha ido directo a las arcas del partido del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. No se sabe, hasta ahora, qué destino tienen esos recursos.

Ese es el caso de los trabajadores Simónrástegui y Aldrin Valerio, quienes, según Infogob, no son militantes de Perú Libre, pero sufrieron esa disminución en sus salarios. A Verástegui le han realizado descuentos de su sueldo para la cuenta perulibrista, entre octubre y noviembre, por S/916.19; y a Valerio, de S/795.70, entre septiembre y noviembre.

En el mismo documento al que accedió este medio, el referido partido declaró que solo recibió S/51 mil de aportes privados.

Si bien el informe IFA no detalla todas las cantidades de los sueldos que recibió Cerrón, mes por mes, un informe de Latina reveló que, en 2022, se le pagó en enero un salario promedio de S/3 mil, y entre febrero y mayo, S/12 mil aproximadamente. Según Jáuregui, la Ley de Partidos Políticos no menciona si se pueden usar los fondos públicos que recibe un partido para pagar los sueldos, como el de Cerrón, pero precisó que un partido no puede utilizarse para recolectar dinero a través de puestos de trabajo mediante el “clientelismo”, y consideró que eso es lo que debería investigarse.

Fuerza Popular recortó S/71 mil

Fuerza Popular siguió los mismos pasos que Perú Libre y este año también realizó recortes de sueldos a 29 trabajadores por un monto de S/71 mil, pero no a congresistas.