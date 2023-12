Personal PNP de la Sección de Delitos Contra el Estado de la Unidad de Seguridad del Estado – Cusco, con conocimiento del Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito Cusco, médico veterinario, personal analista en Sanidad e Inocuidad de SENASA, detectaros serias irregularidades en dos establecimientos de faenado de aves; hecho registrado ayer jueves a las 03:30 de la madrugada en el distrito de San Jerónimo.

El operativo policial se inició al intervenir el centro de faenado, ubicado en el APV. Pampachacra G-12 del distrito de San Jerónimo, de propiedad de Florentina RUIZ (49), y centro de faenado ubicado en Calle Ccompistika S/N, Comunidad Campesina Pillao Matao del distrito de San Jerónimo, como encargado Juan Quintano (19); en ambos locales se realizaba actividad de faenado de aves de corral (gallina y pollos) en forma clandestina, evidenciándose que en dichos lugares no cuentan con las condiciones técnicas y profesionales de salubridad adecuadas para la realización de dicha actividad (faenado de aves), de igual forma se pudo verificar que la infraestructura, equipos y utensilios no son las permitidas y adecuadas; asimismo los residuos sólidos (plumas, viseras) y los residuos líquidos (sangre), no tiene pozo séptico y/o área exclusivo de manejo y disposición que evite la contaminación cruzada con las carcasas de pollo.