La titular de Cultura, agregó que, ‘es importante precisar que la contratación de la empresa Joinnus, se ha realizado en estricto cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado’.

La ministra dijo que siempre hay predisposición para dialogar sobre la gestión en el Santuario Histórico de Machupicchu. Asimismo, reiteró que no existe ningún plan de privatización de los sitios de patrimonio y más aun con Machupicchu, que es Patrimonio Mundial.

Urteaga señaló que, ‘la actual página que administra la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DCC), por donde se vendían entradas para la Llaqta, lamentablemente no ha tenido un mantenimiento informático y no hay servidores que puedan soportar y asegurar su buena gestión. Hoy nos encontramos con la página web que no da sostenibilidad para el control de aforo y se tomó la decisión de alquilar la plataforma de sistema de venta de tickets a través de la ley de contrataciones, garantizando de manera transparente la venta de boletos”, enfatizó.