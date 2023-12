Sin duda, uno de los duelos más atractivos es que el sostendrán Inter y Atlético de Madrid. Son equipos muy duros que dejarán todo en la cancha con tal de seguir avanzando. Además, hay un condimento especial: Diego Simeone volverá a la que fue su casa. En estos momentos, el cuadro italiano es líder de la Serie A con 41 puntos.

Otros cruces que nos ha regalado el sorteo son Porto vs. Arsenal, PSG vs. Real Sociedad, PSV vs. Dortmund, Lazio vs. Bayern Múnich y Copenhague vs. Manchester City. Es importante mencionar que ida de los octavos se disputarán el 13-14-20- 21 de febrero; mientras que la vuelta se jugará el 5-6-12-13 de marzo.