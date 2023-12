Con el propósito de integrar y complementar el servicio de transporte terrestre a nivel de la región cusqueña, la Municipalidad Provincial del Cusco, liderada por el alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo, este último jueves 07 de diciembre habilitó el terminal terrestre, para el inicio de operaciones de embarque y desembarque de unidades vehiculares formalizadas y de categoría M2 y M3, los cuales cubren rutas hacia el Valle Sagrado de los Incas.

‘Queremos brindar seguridad a nuestros hermanos cusqueños y turistas locales y nacionales al momento de viajar, asimismo, tenemos que brindar espacios para que los transportistas trabajen formalmente, no se está invadiendo el espacio para el transporte nacional, es de público conocimiento que el Terminal Terrestre es de propiedad del pueblo no de unos cuantos empresarios, no podemos permitir que algunas personas de forma ilegal traten de apropiarse de ellas o las utilicen como estacionamiento o depósito durante el día, lo cual la ley no lo permite. Tenemos un Terminal terrestre grande y este proyecto piloto servirá para garantizar un viaje seguro”. Señaló el alcalde del Cusco, Luis Beltrán Pantoja Calvo.