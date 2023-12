Luego de varias semanas de especulaciones, en torno a un posible regreso de Ricardo Gareca a la Selección Peruana, elentrenador argentino fue bastante tajante al asegurar que no piensa tomar el timón del combinado nacional.

«No le encontraría sentido a que Perú nos busque (a él y a su comando técnico) después de perder seis partidos», señaló el es-tratega argentino en el programa de YouTube Mauricio y Michael.

«No es que no quiera volver al país o dirigir a la Selección. Lozano y Oblitas nos conocen, pero ellos apostaron por un cambio. No le encontraría sentido. Más allá de ello, hemos vivido cosas muy fuertes con los jugadores», continuó declarando Ricardo Gareca.

En ese sentido, el técnico argentino no descarta que más adelante, en otra situación, pueda retornar la dirección técnica de laSelección Peruana. «Nosotros creemos en el futbolista peruano, entonces, cómo no voy a contemplar la posibilidad de volver a un país que me dio todo», resaltó.

Por otro lado, Ricardo Gareca se refirió también a la posibilidad de hacerse cargo de la selección de Chile en las Eliminatorias2026. «Es una selección muy importante. Tendría que contemplar esa opción. Sé que es un rival y sé lo que piensa la gente, pero siempre fui profesional. El sentimiento hacia Perú nunca cambiará», apuntó.

Hay que señalar que, si bien no se ha hecho aún oficial, Juan Reynoso ya no es más técnico de la Selección Peruana, luego de haber sumado solo dos puntos de 18 posibles en las presentes Eliminatorias Sudamericanas. Los dirigentes de la FPF tienen entre sus posibles reemplazantes al uruguayo Jorge Fossati y al argentino Gabriel Milito. Se espera que, en los próximos días, las negociaciones con ambos entrenadores se lleven a cabo y así se tome una decisión final sobre el orientador del llamado ‘equipo de todos’.