Ni su 82% de desaprobación, según la última encuesta de Ipsos, ni la crítica generalizada por el bono de S/9,900 han logrado hacer recapacitar a los parlamentarios de las doce bancadas y no agrupados sobre la conveniencia de dejar sin efecto el acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, que preside Alejandro Soto, por la que se autoasignan una jugosa bonificación sin sustento técnico ni justificación alguna y a solo un mes de concluir la actual legislatura. Si bien el primer vicepresidente del Legislativo, Arturo Alegría, dijo, días atrás, que el cuestionado bono, equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se destinó a los congresistas por “las horas extras y trabajo acumulado”, no ha pasado inadvertido para nadie que la directiva aprovechó el convenio suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Congreso —que contemplaba este beneficio para los trabajadores— para subirse al coche y tomar una tajadita de los más de S/30 millones que costará esta generosísima dádiva con plata de todos los peruanos, y en medio de una crisis económica que golpea a millones de ciudadanos. Salvo la legisladora no agrupada Flor Pablo, ningún otro parlamentario ha comunicado su intención de devolver esta suerte de gratificación prenavideña. José Cueto, de Renovación Popular, lo desestimó enfáticamente. “No, de ninguna manera. Desde que he llegado, he visto que los trabajadores, a través del sindicato, que presionan a la Mesa Directiva para que se entreguen muchos bonos; mi queja ha sido: ¿y por qué no a los congresistas, si son los que generan todo el trabajo acá?”, comentó, y añadió que le es “indiferente” la mala imagen que tenga su institución.

Fastidiado prosiguió: “No se trata de merecimiento o no. Si se merece o no, pregúntenle a la Mesa Directiva que es la que ha entregado el bono. No lo voy a objetar, porque los congresistas son los que están metidos todo el día”, puntualizó. Lady Camones de Alianza para el Progreso, por su parte, dijo que fue una “sorpresa” la asignación de este bono, y descartando implícitamente su devolución, ensayó como justificación que se le podría dar una “utilidad social” para “niños y ancianos que lo necesitan” en el marco de las fiestas navideñas. El vocero de su bloque Eduardo Salhuana, sin embargo, señaló a Perú21 que el grupo evaluará qué medida adoptarán al respecto. Agregó que él no tendría problema alguno en devolver el dinero, pero insistió en que el bloque decidirá al respecto. MEDIDA INOPORTUNA Sobre el tema, Perú21 conversó con Martín Cabrera, consultor en gestión pública y asuntos parlamentarios, quien señaló que en la práctica se trata de un bono por desempeño de la función congresal que debe, subrayó “tener correspondencia con el desarrollo de una labor efectiva de los parlamentarios y de que haya controles, filtros y medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas”. Advirtió que “tal cual está hoy el Parlamento”, la decisión de la Mesa Directiva “no ha sido muy oportuna”.