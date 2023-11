El abogado Renzo Salas Toribio presentó una solicitud de vacancia contra el primer regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, Alexander Blanco, por el incumplimiento de atribuciones, que aseguró no están permitidas en las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Añadió que el primer regidor del concejo municipal, lejos de cumplir con sus funciones, se tomó atribuciones que no le competen, cuando se le encargó la alcaldía. Designar personal de confianza, así como viáticos y movilidad a regidores son algunas de las pruebas presentadas por el abogado.

El solicitante aseguró que estas atribuciones del regidor son causal de vacancia.

Alcalde Pantoja: ‘No me preocupa solicitud de vacancia’ ‘No me preocupo mucho, soy un hombre hecho, siempre lo he dicho, no necesito si quiera trabajar. Hemos convocado para el día 21 de diciembre a las 6.00 de la tarde se hará la sesión correspondiente, estamos tranquilos, no tenemos por qué preocuparnos, que sea lo que Dios quiere, estoy para servir a mi pueblo’, así se refirió el alcalde provincial Luis Pantoja sobre la solicitud de vacancia presentada en su contra. Enterado de que ingresó otra solicitud, en esta ocasión, en contra del regidor Alexander Blanco, la autoridad provincial opinó que eso genera daño a la sociedad cusqueña, pues en lugar de estar preocupados en trabajar como un solo puño, muestran que hay intereses de por medio que mediante procesos de vacancia, denuncias penales, buscan distraer la gestión. ‘Sabe Dios quienes estarán detras de ello’ dijo el alcalde.