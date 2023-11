Abel Frank Valdivia Montoya fue capturado por agentes policiales de la Interpol en la ciudad rusa de Kazán tras conocerse que salió del Perú el primero de octubre rumbo a Colombia tras el asesinato de dicho productor audiovisual.

«No tuve intención de disparar»

Abel Valdivia, principal sospechoso del asesinato del productor audiovisual Christiam Enrique Tirado, reconoció en declaraciones exclusivas a RPP Noticias que cometió el crimen de manera accidental, porque tenía la intención de proteger a su hermano.

«Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo», expresó.

Abel Valdivia contó también que fue invitado a la fiesta por el ex- congresista Paul García y recalcó que solo quiso proteger a su familiar. Además, dijo temer por su vida y su hija.