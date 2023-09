Los casos de extorsión no paran en el país y siguen generando temor en la población. Esta vez un empresario de Cusco denunció ser víctima de este delito por parte de presuntos integrantes de la banda criminal El Tren de Aragua, quienes le exigen una suma de dinero para no atentar contra su vida y la de su familia. Tras ello, el ciudadano Edgar Ttica acudió a la Divincri de Cusco para reportar el hecho; sin embargo, en la policía ni en el Ministerio Público, no le aceptaron dicha denuncia.

Según indicó, desde hace tres días, le llegan mensajes mediante WhatsApp y recibe constantes llamadas. Pese a ello, los integrantes de la Policía le pidieron que acuda a la Fiscalía a reportar su caso. ‘Me botaron y me dijeron que vaya a la Fiscalía porque estos mensajes provienen de un penal y no soy el único que está siendo extorsionado’, precisó.

El denunciante exige una investigación para evitar que el caso de extorsión continúe. ‘Necesito que mi caso se investigue porque esta gente sabe mi nombre, la dirección de mi vivienda. Por favor, pido que no esperen que estos sujetos me maten para que recién empiecen a investigar’, aseveró.

Debido a las amenazas, el empresario está evaluando cerrar su negocio para evitar cualquier desgracia que afecte a sus empleados.