Dos de cada tres peruanos NO TIENE IDEA de lo que está pasando con la JNJ. Y cómo no: aquí traemos lo que los dominicales no contaron de lo que pasó este viernes.

MIENTRAS TANTO: Lo previsible: la violencia se traslada a los distritos SIN estado de emergencia y deja dos muertos y 20 heridos. ADEMÁS: Presidente de CADE confirma que «el sector privado» también terruquea las protestas.

Y…Si quieres apoyar a Fe y Alegría o a una iniciativa que lleva desagüe a hogares que no lo tienen, aquí tienes estas y otras personas que ponen el hombro.

