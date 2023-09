Las amistades del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, obtuvieron contratos del Estado por más de S/50.000 tras visitarlo.

Representantes del Ministerio Público llegaron la mañana de este martes a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para recabar información luego que se conociera que dos amigas del premier Alberto Otárola lograron ganar contratos con el Estado tras reunirse con él. La diligencia se lleva a cabo desde las 9 de la mañana y se espera también la presencia de la Contraloría General de la República.

El escándalo que salpica a Otárola Peñaranda se conoció el domingo pasado en Panorama. En el espacio de Panamericana Televisión se reveló que Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez obtuvieron órdenes de servicio por la suma total de S/ 107 mil. Cada una sostuvo un encuentro con el primer ministro de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en diferentes fechas.

En el caso de Rivera se supo que llegó el 2 de marzo pasado a juntarse con Otárola entre 5:55 p. m. a 6:26 p. m. Siete días después obtuvo dos contratos por S/ 54 mil con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), órgano vinculado a la PCM.

La primera fue emitida el 10 de marzo de este año por 27 mil soles por el servicio temporal de coordinación y articulación de actividades interinstitucionales y la segunda el 31 de ese mismo mes por otros 27 mil soles.

Panorama buscó a Rivera, quien reconoció la reunión con Otárola. “[¿Usted conoce al señor Alberto Otárola?] Sí, de amigos en común. [¿Desde hace cuánto tiempo se conocen?] Buen tiempo.

Pero cuál es la pregunta, ¿por qué?”, respondió.

“[¿Cuál fue el motivo de esta visita?] Saludarlo. Felicitarlo y saludarlo. [¿Es su amigo, entonces? Sí… Se dio la ocasión y me pareció bien poder hacerlo. Hubo una coordinación previa, claro que sí”, anotó. “Creo que (trabajé) menos de un mes en Devida, como asesora”, finalizó.

Por su parte, en el caso de Pinedo, obtuvo dos órdenes de servicio con el Ministerio de Defensa por la suma de S/ 53 mil. El primero se dio el 2 de febrero cuando la contrataron por S/ 18 mil para ofrecer su servicio de edición, elaboración y archivo en dicha cartera. La segunda se dio el 3 de mayo por S/53 mil.

Esquivó la pregunta

Tras desatarse el escándalo, Otárola fue consultado por los medios de comunicación después que culminará una sesión del Consejo de Ministros. Lejos de aclarar el asunto, el premier se incomodó y con una sonrisa nerviosa respondió que “estamos dedicados a resolver los grandes temas del país conjuntamente y, por supuesto, asumir el control de todos los actos que hagamos en beneficio de los peruanos”.

Sin embargo, Otárola no pudo esquivar la interrogante en una entrevista con RPP Noticias. “Las personas que me conocen saben que soy una persona seria. En esto no he estado dando respuestas, porque se podría afectar la dignidad de las personas”, refirió.

Agregó que se cuestiona el hecho que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios. “¿Qué quieren? ¿Qué existan reuniones clandestinas? Qué tiene de malo que un ministro se reúna para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos. No ha habido ningún hecho irregular, esto lo puedo acreditar”, anotó.

Ante la insistencia, el premier dijo: “Cuando hay un requerimiento para la prestación de servicio, Recursos Humanos se encarga de evaluar si son competentes. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Lo que sucede que cometieron el delito de visitar a la PCM donde entran 80 a 100 personas diarias”.

Sobre la reunión con las mujeres, Otárola recordó que hablaron de varias cosas puntuales, pero ninguna que tenga relación con un servicio del Estado. Asimismo, negó ser una persona corrupta. “No estamos en el gobierno de Castillo, sé cuáles son las limitaciones de un funcionario”, dijo.

La entrada Fiscalía interviene PCM por contratos que obtuvieron amigas de Alberto Otárola se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP