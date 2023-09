Posted on

El exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró como testigo en el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros; en el caso Metro de Lima

El exjefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata de- clara como testigo en el juicio oral por el caso Me- tro de Lima. Durante la audiencia, Barata recono- ció que entregó sumas de dinero para las campañas electorales de Ollanta Hu- mala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Susana Villarán (no revocatoria).

“Hemos aportado a la campaña del señor Humala, a la campaña de la señora Keiko Fujimori, a la campaña del señor Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña de la no revoca- toria de la doctora Villa- rán”, indicó.

«Me acuerdo del mon- to de señor Humala, que eran 3 millones; de la señora Fujimori, que era como un millón; de la se- ñora Villarán, tres millo- nes. Pero los otros exac- tamente no me acuerdo», agregó.

Se trata de la primera vez que Barata declara ante el Equipo Especial Lava Jato, dirigido por el fiscal José Domingo Pé- rez. La sesión es dirigida por la magistrada Nayko Coronado Salazar, titular del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

El exdirectivo de Odebrecht se encuentra conectado desde su país de manera virtual, acom- pañado de su abogado Carlos Kauffmann. Esto, gracias a una cooperación internacional entre Perú y Brasil.

Detalles del interrogatorio

Ante las preguntas for- muladas por el fiscal Do- mingo Pérez, Barata in- dicó que llegó a nuestro país en 1997 y comenzó a trabajar desde el 2001 como jefe de Odebrecht en Perú. Posteriormente, en 2012, dejó el cargo y volvió a Brasil en 2016.

El exdirectivo señaló que desde un inicio ma- nejaron contratos impor- tantes como el Metro de Lima. “Llegamos a tener al mismo tiempo 17 con- tratos, dispersos a lo lar-

go del país”, aseguró. Dentro de sus funcio- nes estaba «identificar las oportunidades de proyec- tos, de negocios, identi- ficar a las personas res- ponsables de ejecución de esos proyectos, gestionar la parte financiera, legal, y hacer la interlocución

con la matriz en Brasil”. Barata precisó que al- gunos funcionarios solici- taban que se pagara por beneficios, como «alfuna facilidad en el proceso de licitación». Además, men- cionó que el dinero «lo traían en sobres, lo traían en dólares y nos lo entre- gaban en nuestra oficina». «Aveces eran políticos que no querían ser iden- tificados como receptores de esos recursos, porque estaban en campañas po- líticas”, agregó.

