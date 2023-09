Posted on

Más agua para el Cusco

La obra más grande de agua y saneamiento en la historia de cusco ya es una realidad; el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Gral. Luis Bel- trán Pantoja Calvo entre- gó el expediente técnico aprobado denominado: “Ampliación de la Produc- ción de Agua 06 distritos de la provincia del Cusco – departamento de Cus- co”, más conocido como “Vilcanota II” a la Minis- tra de Vivienda Construc- ción y Saneamiento Hania Pérez de Cuellar para su posterior ejecución, dicho proyecto beneficiara a 6 distritos de la provincia del Cusco las cuales son: Cusco, Wánchaq, Santia- go, San Sebastián, San Jerónimo y Saylla.

Además de los 6 dis- tritos de la provincia del Cusco beneficiara a los distritos de la provincia de Quispicanchis como son: Andahuaylillas, Oropesa y Lucre, el cual será ejecu- tado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU

Dicho mega proyecto asciende a un presupues- to de 200 millones de soles, el cual beneficia- rá alrededor de 600 mil personas y garantizará el abastecimiento de agua potable de calidad para los próximos 30 años a la población cusqueña, con un plazo de ejecución: 540 días calendarios. Cabe precisar que, que en los siguiente 15 días se estará realizando la con- vocatoria para la licitación de la mencionada obra.

Finalmente, en la reu- nión se abordaron temas sobre el estado situacional de los siguientes proyec- tos: Proyecto 01: Ampliación del sistema de distri- bución de agua potable de la ciudad del Cusco el cual comenzará su ejecución en el mes de octubre, a través del Ministerio de Vi- vienda Construcción y Sa- neamiento en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU y cuenta con un monto de inver- sión de 11,687,226.07 soles. Proyecto 02: Am- pliación del sistema de alcantarillado 4 distritos de la provincia de cusco – departamento de cus- co el cual comenzara su ejecución en el mes de octubre, a través del Mi- nisterio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el Programa Nacional de Saneamiento Urba- no – PNSU y cuenta con un monto de inversión de 20,637,957.94 soles. Proyecto 03: ampliación y mejoramiento del servicio de agua-margen derecha del rio Huatanay, distrito de Santiago, provincia y departamento del cusco el cual contara con la adjudi- cación de la buena PRO en los próximos 15 días y tie- ne monto de inversión de 70,238,227.32 soles.

La entrada Gral. Luis Pantoja Calvo garantiza 30 años de agua potable para el Cusco se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



