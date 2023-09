Posted on

El monto obtenido por el Poder Judicial proviene del remate de tres inmuebles del exministro del Interior José Villanueva Ruesta, sentenciado por enriquecimiento ilícito y al pago de una reparación civil de más de S/ 24 millones

El Poder Judicial informó este sábado que ha entregado al Estadomás de siete millones de

soles, «por concepto de ejecución de sentencia» contra el general EP (r) José Villanueva Ruesta, exministro del Interior y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Gobierno de Alberto Fujimori.

El 21° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima estuvo a cargo de la transferencia monetaria con la presencia de representantes de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.

El monto entregado proviene del remate de tres inmuebles de Vi- llanueva Ruesta, sentenciado por el delito de enriquecimiento ilícito.

Bienes embargados

Según indicó el Poder Judicial, se trata de tres inmuebles que fue- ron embargados para cubrir la sentencia de 10 años de prisión y el pago de una reparación civil de más de S/24 millones que, en el 2005, se dictó contra Villanueva Ruesta.

La doctora Liz Huisa Félix, jueza del referido despacho judicial, in- formó que programará el remate de otras propiedades del sentencia- do, así como de otros personajes procesados por corrupción, a fin de cancelar dicha reparación civil que, a pesar de los años transcurridos, no ha sido pagada.

Cabe resaltar que los hechos contra Villanueva Ruesta se remontan a los años 1990 y 2000 cuando, ocupando altos cargos en las Fuer- zas Armadas y en el Ejecutivo, no pudo acreditar la procedencia del dinero con el que adquirió diversos bienes muebles e inmuebles en Lima y provincias.

Es menester señala que el 21° Juzgado Penal Liquidador de Lima es un órgano jurisdiccional del subsistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que tiene a su cargo los procesos de ejecución de sentencias dictadas por los Juzgados y Salas Penales Especiales que abordaron los procesos seguidos contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y otros.

Source: RPP