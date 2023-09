Posted on

69 Instituciones Públicas fueron evaluadas

La Contraloría General de la República Identifi- cóqueel77%(53)de entidades públicas de la región Cusco no cuentan con Planes de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (PPRRD) lo que pone en riesgo la adop- ción oportuna de acciones inmediatas y adecuadas para la atención de peli- gros inminentes por de- sastres naturales.

La cifra se evidenció en el Operativo Nacional de Control “Gestión del Ries- go de Desastres ocasio- nados por los fenómenos naturales climatológicos 2023” que se realizó del 1 de junio al 11 de agosto de 2023 a 69 entidades pertenecientes al gobier- no nacional, regional y local de Cusco donde se supervisaron otros seis planes específicos.

El 97% (67) de entida- des públicas no tienen el Plan de Preparación (PP) para la respuesta y reha- bilitación, debidamente aprobado y actualizado. El 96% (66) carece del Plan de Operaciones de Emer- gencia (POE) y la misma cifra aplica también para los Planes de Educación Comunitaria.

En el operativo se iden- tificó, además, que el 99% (68) carece del Plan de Continuidad Operativa para implementar medi- das orientadas a mante- ner ininterrumpidas las actividades críticas iden- tificadas en las entidades con la finalidad de que los servicios que se brindan a la población continúen ante la ocurrencia de una emergencia.

Se halló que el 97% (67 instituciones) no tie- ne Planes de Rehabilita- ción. En el caso del Plan de Contingencia, el 52% (36) sí lo ha implementado.Ante los hechos evidenciados, la región Cus- co podría afrontar daños ante la presencia del Fe- nómeno del Niño. Sin em- bargo, no se tendrían las respuestas adecuadas y oportunas de las entida- des públicas por la falta de planes de prevención que fueron creados para estar preparados y dismi- nuir los daños por desas- tres naturales.

Todos los informes fue- ron enviados a las auto- ridades y representantes de las entidades interve- nidas para que se adopten las acciones necesarias y también están publicados en el Buscador de Infor- mes de Servicio de Con- trol del portal institucional www.gob.pe/contraloria en aras de la transparen- cia y acceso a la informa- ción.

Más del 70% de entidades públicas en Cusco no cuentan con planes de prevención y respuesta ante desastres naturales



