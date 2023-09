Posted on

La población está muy confiada al ver que ya no existen las olas de contagios o los casos descomunales de hospitalizaciones y muertes que había hace meses

La llegada al Perú de la nueva variante de la CO- VID-19, conocida como EG.5 o ‘Eris’ era inminen- te, por lo que, frente a 2 casos confirmados en el país, es importante que la ciudadanía complete su esquema de vacunación.

El director ejecutivo de inteligencia sanitaria de la Gerencia Regional de Sa- lud (GERESA), Percy Ro- dríguez Luque, instó a la población cusqueña para que acuda a los centros de vacunación contra el coronavirus y recibir las dosis necesarias, sobre todo, la vacuna bivalente para evitar complicacio- nes graves.

Destacó que el Gobier- no Regional Cusco me- diante la GERESA fortale- ce la inmunización contra dicho nuevo sublinaje. ‘A estas personas que han dejado de vacunarse ya 3,4o5mesesynohan ido a recibido su vacuna de refuerzo, el sector sa- lud pone a disposición la vacuna bivalente: es una vacuna reforzada, que tiene dos antígenos im- portantes», dijo.

Refirió que la población está muy confiada al ver que ya no existen las olas de contagios o los casos descomunales de hospita- lizaciones y muertes que había hace meses. “No olviden que todavía hay muertes por COVID-19 y los que se mueren lamen- tablemente son aquellos pacientes que tienen co- morbilidades y que no han recibido las dosis ne- cesarias”, recalcó.

Rodríguez Luque, men- cionó que la tasa de leta- lidad de la variante Eris es baja, pero su contagiosi- dad es alta.

Cabe indicar que los síntomas de la variante EG.5 son muy similares al de otros linajes del ómi- crom como son los sínto- mas respiratorios altos; entre ellos, tos, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, con- gestión, estornudos. De igual manera, voz ronca, dolores musculares, aho- go, pérdida de olfato, así como apetito, taquicardia y diarrea.

“Si alguien tiene esos síntomas debe acudir in- mediatamente a un esta- blecimiento de salud. El Gobierno Regional garan- tiza la cantidad suficiente de vacunas para proteger no solo a las personas que están en los grupos vulnerables, los grupos de riesgo, sino a toda la población», reiteró.

