Más de una selección ya conoce a sus jugadores descartados a pocos días que arranque las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026

Juan Reynoso afina detalles para definir su lista final de con- vocados de la Selección Perua- na para enfrentar a Paraguay y Brasil, correspondiente a las dos primeras fechas de las Elimina- torias al Mundial 2026. El DT na- cional de 53 años dará a conocer al grupo de seleccionados este jueves a través de las redes so- ciales de la bicolor.

En esta nómina de convocados no figurarán Gianluca Lapadula que se encuentra en plena eta- pa de recuperación tras operarse del tobillo derecho. Del mismo modo, no será includio el central Carlos Zambrano, que se lesionó en el choque que afrontó Alian- za Lima ante UTC a principios de agosto.

Sin embargo, no solo la Se- lección Peruana sufrirá ausen- cias en su plantel, ya que Brasil es uno de los más afectados en este aspecto. Y es que Fernan- do Diniz no podrá utilizar a Éder Militao, que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda que lo margina- rá gran parte de la temporada con el Real Madrid.

Asimismo, el ‘Scratch’ tendrá que jugar sin Vinicius Junior, que se lesionó en el choque Real Ma- drid vs Celta, disputado el vier- nes pasado. ‘Vini’, que acusa una lesión en el músculo bíceps femoral derecho, será reempla- zado por Raphinha, del Barcelo- na.

Y aunque la Confederación Brasil de Fútbol (CBF) no ha ofi- cializado aún su desconvocato- ria, Neymar por lesión también es una baja segura por la infor- mación que llega desde su nuevo club, Al Hilal.

