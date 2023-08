Hijo de la víctima señaló que Seferina Ccahuana es padre y madre para él y sus hermanos. Pide ayuda económica para gastos de la operación

La semana pasada, la señora Seferina Ccahua- na (49) natural de Pau- cartambo, en el Cusco, se encontraba en el distrito de San Jerónimo vendien- do canchita en su carre- ta como todos los días, cuando fue atropellada repentinamente por un auto, que presuntamente habrían dejado mal esta- cionado en una calle empinada.

Fue llevada a una clínica con ayuda de los bombe- ros, ahora la señora Sefe- rina se encuentra interna- da en el área de Cuidados intensivos de la clínica Pardo y requiere de ope- raciones que su hijo Uriel Sánchez no puede cubrir. Además, Seferina necesita cuatro unidades de sangre que deben com- prar pues el Soat no cubre la totalidad de gastos.

Hijo pide apoyo económico

El dueño del auto con placa X3E -013 que atro- pelló a la humilde madre de familia, fue identifi- cado como Fredi Palomi- no Monzón. El hijo de la víctima cuenta: «El chofer responsable llegó el pri- mer día del accidente y ahora no se deja ver. Pedí el video de las cámaras de seguridad y la Policía me dijo que justo el día del accidente las cámaras no funcionaron. Ahora el Soat solo está cubriendo el 40% de todos los gastos por eso pido apoyo económico, porque no te- nemos cómo pagar todos los gastos».

Por ello, Uriel solicita ayuda económica para cubrir los gastos de ope- ración y también para comprar las unidades de sangre que requiere su progenitora. Que trabaja- ba para poder alimentar a su hijo de cinco años.

La entrada ‘Nos hizo estudiar con la venta de canchita’: auto arrolla a madre que vendía en carreta en el Cusco se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP